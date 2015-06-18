《香港报摘》--信报6月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--一如预期，美国联储局宣布维持利率在零至0.25厘不变，并继续表示将根据经济数据表现来决定加息时序。
**其他**
--光大控股 旗下中国飞机租赁 首席执行官潘浩文，网上流传他因涉及南方航空 贪污案而“被迫放假”超过一个月，中国飞机租赁方面则强调目前公司运作一切正常。
--联想控股 第二天的孖展（保证金融资）认购持续未见热烈，暂时券商只借出13.8亿港元，相当于公开发售部分超额认购0.8倍。
--华润创业 首季净利报3.63亿港元，按年增长2%；若扣除资产重估后盈利增长3.2%，与Tesco 的合资公司亏损7,900万港元。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”