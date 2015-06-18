芝加哥期市：大豆期货从五周高点回落，但产量忧虑限制跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
7月小麦合约 持平，报每蒲式耳4.91-1/2美元，周三收升0.5%。
大豆受到支撑，因担心美国种植区降雨会妨碍农户完成播种计划。
分析师称，强降雨或损及玉米种植。
中西部地区的降雨可能推迟软红冬小麦的收割进度。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 491.50 0.25 +0.05% +0.56% 501.73 41
CBOT玉米 358.50 -0.75 -0.21% +1.27% 359.25 53
CBOT大豆 967.75 -1.25 -0.13% +1.07% 946.87 66
CBOT稻米 $9.73 $0.00 +0.00% -0.71% $9.68 48
美国原油 $59.76 -$0.16 -0.27% -0.35% $59.53 49
汇率
欧元/美元 $1.137 $0.003 +0.26% +1.06%
美元/澳元 0.773 -0.001 -0.13% -0.17%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/李爽 审校 孙茉莉/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”