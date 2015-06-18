《路透晚报》--6月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：国务院多措并举加大重点领域有效投资，强化棚户区建设

在今年前五个月投资增速创下近15年新低之后，中国国务院祭出多项稳增长举措，表示加大重点领域有效投资，引导金融机构加快重大工程、PPP项目等贷款审批，并进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。

--中国数据：1-5月服务业FDI占比超六成，下半年外贸料见好转--商务部

中国商务部周四公布，5月实际使用外资(FDI)金额573.5亿元人民币（折93.3亿美元 ），同比增长7.8%；前五个月来看，服务业吸收外资占比超过六成，而制造业占比仅有三成。

--《财经洞察》中国央行初步判断经济企稳回升，货币政策或进入观望期

中国央行研究局首席经济学家马骏所率团队，近期对今年中国经济主要指标预测作出调整。从央行角度来看已基本确认中国经济企稳回升；而从潜在经济增速考虑，也许央行认可的增速也就在7%。市场此前还普遍预期6月末前还有一次降准，但站在央行的立场仔细分析近期货币政策操作的细节，也许这次降准的预期将会落空。

--中美关系：美企业界敦促中国进一步开放市场，以期达成中美投资协定

美国一贸易组织周三表示，中国开放更多领域，是促进中美投资协定谈判及中美建立更紧密金融连系的关键。

--香港社会：立法会大比数否决政改方案，午后股市一度由跌转升

香港立法会周四中午以压倒性票数否决2017年普选行政长官方案（政改方案后，股市恒生指数一度由跌转升。

--两岸关系：7月1日起台胞赴陆免签，并实行卡式台胞证--新华

中国国务院周四公布自7月1日起，台湾居民来往大陆免签注，并实行卡式台胞证政策，将有利两岸人民交流。

【金融】

--中国金融：银监会下放城商行信贷ABS备案业务至地方银监局--消息

中国信贷资产证券化（ABS）项目发行的行政审批将再次放松。三位消息人士周四对路透表示，中国银监会近期已将城市商业银行信贷ABS备案登记的相关业务下放到地方银监局。

--中国金融：经济放缓期间的风险管理对资管行业至关重要--证监会官员

中国证监会主席助理张育军周四表示，在中国经济放缓的期间，风险管理至关重要。风险管理，市场风险、流动性风险随时可能出现，国内资管行业大部分人员没有经过市场周期的考验，对投资的风险关注不够。

--中国基金：全国社保基金在二级市场投资规模已达1,700亿元人民币--报载

全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，社保基金目前在二级市场中的投资规模已达1,700亿元人民币，占其资产配置份额的30%左右。

【固定收益】

--《分析》MLF到期未续可能以其他渠道补缺，中国政策宽松仍在路上

中国央行公开市场本周如预期中空窗，未能续做到期的中期借贷便利(MLF)消息则略令人意外。业内人士称，现有经济形势并不支持货币政策转紧，宽松仍是大方向。至于总量调节，央行可能会使用包括降准在内的其他更长期工具，来弥补期限仅三个月的MLF的不足。

--新债招标：中国进出口行一年债收益率2.6705%，三年3.6038%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年和三年期固息增发债，中标收益率分别为2.6705%和3.6038%；对应投标倍数分别是3.09倍和3.93倍。

--新债招标：河南三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周四透露，中国河南省上午招标的四期一般地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.92%、3.27%、3.55%和3.63%，对应投标倍数为2.39倍、2.21倍、2.20倍和2.03倍。

--中国货币市场：IPO扰动下融资难度加大，MLF未续做负面影响有限

中国银行间市场周四早盘资金面偏紧，今起国泰君安等新股网上申购启动，高企的资金需求推动回购利率小幅走高；供给端则略显吃紧，仅有部分大行继续融出，融资难度增加。

--中国债市动态：国债期货提振现券收益率略降，上下两难境地待政策打破

中国银行间债市周四早盘现券收益率略降，受国债期货走势较强提振，此外资金面依旧偏紧，IRS(利率互换)短端盘初冲高，不过随后逐步回稳；目前债市依旧未脱震荡格局，上下两难境地仍待后续宽松政策动向打破。

【外汇】

--中国外汇：5月银行代客结售汇九个月来首现顺差，跨境资本流动改善

受美元指数进入盘整期以及欧洲央行量化宽松推动跨境资金流入影响，中国5月银行结售汇扭转此前连续九 个月逆差，银行代客结售汇亦结束此前连续八个月逆差局面。分析人士预计随着美联储加息预期缓和，美元指数走弱，预计三季度跨境资 本流动形势改善的形式可能会持续，四季度的波动可能会加大。

--中国汇市：人民币早盘升幅收窄客盘购汇积极，结售汇数据影响有限

人民币兑美元即期周四早盘微升，中间价则因隔夜国际美元大跌创近一个月新高。交易员称，美联储会后声明依旧鸽派，推升包括人民币在内的新兴市场货币，但因分红月客盘购汇积极，且早盘离岸CNH转为跌势，令在岸人民币升幅收窄。

--中国金融：4月跨境人民币指数创13月新高，主因直接投资项使用活跃--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行周四发布跨境人民币指数（CRI）表示，今年4月中国银行CRI指数为261点，较上月上涨13个点，创13个月新高；直接投资项下人民币跨境使用更趋活跃拉动跨境人民币指数快速上升。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫3.7%创三周最大跌幅，创业板暴跌引发恐慌性抛售

中国股市沪综指周四收跌3.7%创三周最大跌幅。分析师指出，早盘银行板块一度跌幅居前冲击多头人气，同时创业板午后再度暴跌引发市场恐慌性抛售。此外，明日股指期货即将交割致主力移仓，端午小长假即将到来致人心涣散，种种不利因素引发大盘大幅跳水，预计短线维持整理格局。

--中国房地产：5月全国房价转升确立楼市回暖，分化加剧地方扶持仍可期

随着330楼市新政逐渐显效及销售旺季到来，中国一线楼市迎来量价齐升的红五月，拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势，楼市回暖得以确立。不过各地分化及投资低增长，意味着地方扶持政策仍可期。

--中国个股：宏达新材称公司及实际控制人被证监会调查，因信息披露违规

此前浮出水面的分众传媒A股借壳上市事宜生变。中国江苏宏达新材料股份有限公司周四公告称，公司和实际控制人朱德洪被中国证监会立案调查，因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、朱德洪涉嫌违反证券相关法律法规。

--中港证券：非香港的海外机构占沪股通投资比例40%--香港证监会

香港证监会周四称，在沪港通机制下，估计非香港的海外机构投资者占北上资金（沪股通）的40%，并预料海外资金投资持续上升。

--《台湾金融市场一周展望》央行会议料停看听，观望希腊及国际局势走向

本周美国联邦储备理事会议结果大致符合预期，下周台湾金融市场重头戏轮到台湾央行季度会议。尽管台湾央行料以不变应万变，但总裁彭淮南如何看待台湾未来的景气，仍然是市场关注焦点。

--中港个股：中信证券旗下CLSA亚太恒富完成10亿美元亚太地产基金募集

中国最大券商--中信证券旗下中信里昂证券（CLSA）亚太恒富资本周四宣布，其管理的亚太地产投资基金Fudo三号基金近日完成募资工作，融资额达10亿美元。

--中国并购：上半年涉及中国企业交易额增六成，创历史新高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来涉及中国企业的并购交易总额达3,053亿美元，同比增长61.6%，创下上半年交易额的历史最高纪录；单第二季度，已公布的涉及中国企业并购额达1,766亿美元，同比增44.9%。

--美国个股：科技巨头思科将在华投资100亿美元寻求发展

美国网络设备制造商思科周三表示，计划在未来几年与中国业务伙伴在当地投资逾100亿美元，寻求发展增强竞争力。

--企业结盟：软银、阿里巴巴和鸿海成立合资企业，销售机器人

日本软银周四称，与阿里巴巴和鸿海组建合资公司，在全球销售人形机器人Pepper。 (完)