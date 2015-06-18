《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月18日

路透香港6月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7521港元<HKD =>) 美股道琼工业指数周三收高31.26，或0.17%，报17,935.74点。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储 )表示美国经济可能足够强劲，能支撑在年内升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 143.850 -1.33 24184 11.151 0.10 中国铝业 13.600 0.22 35399 4.217 0.17 中国移动 64.720 0.53 215530 100.343 -0.06 中国人寿 22.190 0.14 170785 34.404 -0.85 中石油 111.540 -0.27 33835 8.647 0.19 中石化 82.540 1.51 37221 6.399 -0.49 汇丰控股 46.710 0.13 2014864 72.420 0.72 中电信 61.050 -0.16 17416 4.733 -0.15 中国联通 16.190 0.25 151367 12.551 -0.23 兖州煤业 8.670 1.64 33102 6.721 -0.87 华能国际 52.430 1.14 23467 10.161 -0.38 南方航空 53.670 -1.52 15919 8.321 -0.23 东方航空 39.730 3.19 13872 6.160 -0.81 中芯国际 5.640 0.89 2400 0.874 -0.63 （完）