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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 08:48 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月18日

路透香港6月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7521港元<HKD
 =>)
                                                                                         
 美股道琼工业指数周三收高31.26，或0.17%，报17,935.74点。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储
 )表示美国经济可能足够强劲，能支撑在年内升息。            
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       143.850   -1.33      24184            11.151       0.10
 中国铝业                      13.600    0.22      35399             4.217       0.17
 中国移动                      64.720    0.53     215530           100.343      -0.06
 中国人寿                      22.190    0.14     170785            34.404      -0.85
 中石油                       111.540   -0.27      33835             8.647       0.19
 中石化                        82.540    1.51      37221             6.399      -0.49
 汇丰控股                      46.710    0.13    2014864            72.420       0.72
 中电信                        61.050   -0.16      17416             4.733      -0.15
 中国联通                      16.190    0.25     151367            12.551      -0.23
 兖州煤业                       8.670    1.64      33102             6.721      -0.87
 华能国际                      52.430    1.14      23467            10.161      -0.38
 南方航空                      53.670   -1.52      15919             8.321      -0.23
 东方航空                      39.730    3.19      13872             6.160      -0.81
 中芯国际                       5.640    0.89       2400             0.874      -0.63
 
    （完）

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