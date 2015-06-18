EIA库存周报：美国上周原油库存下降270万桶，汽油库存意外增加

路透纽约6月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。

EIA称，6月12日止当周，美国原油库存 下降270万桶至4.6793亿桶。路透调查中分析师原先预期为减少170万桶。

EIA公布的原油库存降幅，不及美国石油协会(API)周二公布的减少290万桶。

EIA数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加11.2万桶，为4月中期以来首次增加。

“原油库存下降在预料之中，因此影响有限；库欣原油库存增加，大大削弱了整体库存的下降幅度，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。

数据还显示，炼厂原油日加工量 下降29.4万桶。炼厂产能利用率 下降1.5个百分点至93.1%。

汽油库存 增加46万桶，路透调查预估为减少31.4万桶，API报告为减少290万桶。

EIA数据还显示，尽管产出下降，但汽油和馏分油库存增加。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加11.4万桶。分析师预期为增加100万桶。

美国墨西哥湾沿岸地区馏分油库存上升90.2万桶至4,380万桶，为2011年以来同期最高水平。

上周美国原油日进口量 增长44.4万桶至663万桶。(完)