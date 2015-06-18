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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 09:08 BJT

金属期市：伦敦期铜上涨，因美联储升息预期推迟打压美元

美国联邦储备理事会(美联储，FED)官员周三表示，国内经济在冬季表现低迷后温和成长，增长力道可能足以支持年底前加息，但仍担心就业市场复苏势头。

各方周三纷纷对希腊政府发出警告，如果不能与债权人尽快达成改革换资金协议，希腊就可能被迫退出欧元区并得不到更多援助。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 张荻/张若琪)

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