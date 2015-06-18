金属期市：伦敦期铜上涨，因美联储升息预期推迟打压美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)官员周三表示，国内经济在冬季表现低迷后温和成长，增长力道可能足以支持年底前加息，但仍担心就业市场复苏势头。
各方周三纷纷对希腊政府发出警告，如果不能与债权人尽快达成改革换资金协议，希腊就可能被迫退出欧元区并得不到更多援助。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/孙茉莉; 审校 张荻/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”