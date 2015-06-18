中国反腐：央企反腐要铲除“个人化”，与国企改革同步部署实施--人民日报

文章称，央企是资本、资金、资产的聚集地，规模富可敌国，分支机构众多，稍一染指就能获得巨额利益，监督难度却非常大。资源与权力的双重集中，让一些央企高管如同脱缰野马，在欲望的原野上纵意所如。 “一些央企本就享有政策性优势，如果放任公共资源“个人化”，必然进一步扭曲市场环境、损害社会公平。可以说，央企腐败不除，市场难有活力，社会难言公平。”文章称。 日前，中央第一轮专项巡视公布中石油等9家单位的情况，引发舆论对央企反腐的高度关注。从公布的情况来看，尽管问题表现形式不同，但“个人化”可以说是央企腐败的共同特点。

一方面是国有资产的“个人化”，无论是吃里扒外、充当掮客，还是形成家族式利益共同体，结果都是蚕食、围猎国有资产；另一方面是用人权力的“个人化”，从任人唯亲、带病提拔，到近亲繁殖、搞“小圈子”，深层症结都是公权私用。可以说，“个人化”程度越深，央企腐败就越是严重。 国家主席习近平此前告诫，“不能在一片改革声浪中把国有资产变成牟取暴利的机会”。在中央反腐败部署中，今年是央企反腐重点年，将实现对央企的巡视全覆盖。此轮巡视以来，26家央企中已有近20名高管接受调查。 文章指出，在中央巡视组公布的情况中，“纪律意识和规矩意识淡薄”被反复提及，这也说明，制度漏洞固然难辞其咎，思想滑坡也是重要因素。一些央企高管认为央企是财政重要来源，自己待遇高一些，吃喝多一些，坐驾好一些，没有关系，于是心安理得地蚕食国有资产；更有甚者，把国有资产当做免费午餐送出去，“一个电话一个眼神一次艳遇就奉上了”。 文章并称，治本之策还是做好“破”“立”两篇文章，正如中央强调的，国企反腐必须与全面深化国企改革“同步考虑、同步部署、同步实施”。反腐是为国企改革扫除路障，改革则是为央企反腐正本清源。