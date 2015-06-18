《交易视点》美联储声明在意料之中，台债殖利率有望向下测试--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月18日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，市场聚焦重点-美联储声明结果出炉，对于经济预估的下调及维持将于今年升息的观点依然符合市场预期，然而下调了2016年及2017年的利率水平预期，较3月来得低一码，让升息时点后延至12月的可能性增高。
美联储虽将会在今年升息，但最重要的是整体利率轨迹需视就业数据及薪资增长速度来决定，不必过度渲染，而周日希腊债务协商议题，此议题仍持续影响市场，使得欧洲二线国家殖利率攀升，但是幅度不如2008年金融风暴来的恐慌，若债务风暴传染扩及义大利与西班牙等国，风险质量较好的美德公债再次获得避险买盘青睐。
台湾公债市场虽然在资金效果下，位阶相较于美债来得低，但美联储声明在意料之中，有助于支持台债殖利率持续向下测试，加上台湾债市依然在经济前景不明、资金宽松与筹码供应等偏多因素影响，呈现中性偏多格局，预估本周十年增额券104/5期 公债成交区间1.50%-1.55%，五年券104/9期 在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”