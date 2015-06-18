《交易视点》买券需求和持券信心强，台债行情中性偏多--群益金鼎证券

路透台北6月18日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三台债利率开低，1.5%以下出现获利了结卖压收敛跌幅，但下半场卖方竭尽，利率脱离盘中高点。台湾周边国家纷纷采取宽松政策，台湾也面临景气前景下滑的可能，预料央行也将维持宽松，但尚不至于降息。市场买券需求与持券信心强，行情中性偏多。五年券104/9期 区间0.98-1.02%，十年增额券104/5期 区间1.50-1.53%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)