台湾债市：10年公债殖利率随美债续创四个半月低位，短线资金由股转债

路透台北6月18日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周四持续走低，再创四个半月盘中低位。交易员指出，因美国联邦储备理事会主席叶伦发言温和，令美债殖利率走低，且台股续震荡，短线资金转而停泊到债市，市场气氛偏多。

他们表示，由于市场资金依然很多，股市表现又不太好，吸引资金由股转债，持有短债意愿跟着升高，带动债市殖利率温和往下走。

〞长线投资盘稍微偏向多方，但接近底部时，投资盘会比较谨慎。〞一大型公股银行交易员说。

本地时间11:09，台股 微升0.26%报9,213.38点。

一位证券商交易员则指出，今天五年和10年券殖利率持续跟着美债往下滑，但随五年券跌破1%，对交易员来说，已经没有什么吸引力，从近日殖利率续跌观察，似乎有轧空手的感觉；而在10年券方面，在殖利率跌破1.50%后，交易员短线交易的意愿也降低。

今天104/5R发行前交易殖利率殖利率一度下滑至1.4968%，创指标10年公债殖利率 四个半月盘中低位；前低为2月3日的1.4690%。

而在五年券104/9 方面，今天最低跌到0.9760%，平4月9日盘中低位。

美国公债收益率周三下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调经济成长和联邦基金利率预估，但表示今年经济成长可能足够强劲，能支撑年内升息。

美联储主席叶伦强调，利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率暂看0.975%-0.995%；10年券104/5R殖利率1.50%-1.52%。

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