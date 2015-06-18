基金观点：基金经理人为FED升息后美股或呈多头行情预做准备

路透纽约6月17日 - 货币政策收紧通常会打压该国的股市。但数位顶尖基金经理人表示，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期地在今年稍晚升息，他们现在要为美股上涨做好准备。

他们的理由是：如果美国经济确实强劲到能让美联储进行2006年以来的首次升息，那么经济成长加速，进而导致企业获利增加，将盖过举债成本升高的影响。

同时，许多人认为公债价格下跌，将促使更多投资人转战股市。

“只要通胀保持在低位，甜蜜点就在股市，尤其是如果美联储缓慢升息的话，”Eaton Vance债券基金 旗下多元化固定收益联席主管Kathleen Gaffney表示。该基金管理着18亿美元的资产。

“如果固定收益市场暂时走弱，这(股市)真的是目前我们的最佳回报来源之一，而且真的是很不错的流动性来源，”她并称。

Gaffney所管理的基金股票投资上限是20%，目前其投资组合已有18%是投资在迪士尼(Walt Disney) 和Humana 等拥有稳定股息的大型股上。