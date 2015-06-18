《全球重要经济事件一览表》--6月18日-6月25日

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6月18日(四)

伦敦--欧盟竞争事务执委维斯塔格在查塔姆研究所(皇家国际事务研究所)举办的活动上就“竞争政策政治化”发表演讲，并会见英国财政大臣奥斯本和商务大臣Sajid Javid。

法兰克福--欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额(0915)。

卢森堡--欧元集团会议(1300)。

东京--日本央行货币政策会议(至6月19日)。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。

伯尔尼--瑞士央行公布金融稳定性报告。

奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会举行利率会议(0800)。

柏林--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼就“全球房地产市场的差异”发表演说(1000)。

6月19日(五)

东京--日本央行副总裁中曾宏在信托联盟年会上发表演说(0636)。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在美国国家经济研究局东亚经济研讨会上发表政策演说(1540)。

匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在克利夫兰与费城联储政策峰会上，就“社区发展与联储”发表演说(1645)。

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在Menendez Palao国际大学，就“新经济模型。危机带来的教训”发表演说(1030)。

奥斯陆--第三届经济政策研究中心(CEPR)经济史座谈会，会议由CEPR与挪威央行共同组织(至6月20日)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)谈论北极安全问题(0930)。

6月22日(一)

伦敦--日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为题发表演说。

巴黎--欧洲央行执委科尔在Associes en Finance主办的一场活动发表演说(0500)。

维也纳--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在一场研讨会发表演讲(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

哥本哈根--丹麦央行公布季度经济报告(0830)。

6月23日(二)

雅典--希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希腊央行主办的圆桌讨论会，出席者包括资深经济学家，以及欧洲与其他地区官方与民营金融机构决策人士。

挪威亨墨菲斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就挪威央行的区域网络发表演说(0700)。

东京--日本央行将公布5月政策会议之会议记录(2350)。

6月24日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。

6月25日(四)

华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在一次外交政策活动上发言。

加拿大温莎市--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1610)。

都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉在议会关于银行业的质询会上发言。

布鲁塞尔--欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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