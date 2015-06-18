企业并购：复星国际等公司展开磋商，拟入股德国私人银行Hauck

路透法兰克福6月17日 - 德国私人银行Hauck & Aufhaeuser周三表示，多个战略投资者正在就收购该行股权展开磋商。

另有接近相关磋商的知情人士表示，中国控股集团公司复星国际 是参与收购磋商的有意买家之一。

“有几个有意入股Hauck & Aufhaeuser的买家，”该行发言人表示，但该发言人拒绝透露进一步细节。记者未能立即联系到复星国际发言人置评。

一名接近相关讨论的人士表示，该行与复星国际之间的谈判已进入深入阶段，买家有意收购逾50%的股权。

“中国对这个市场感兴趣，他们正在寻找推动投资的渠道，”这位人士表示。

Hauck & Aufhaeuser大概有70名股东。该行2013年管理约270亿欧元(303.6亿美元)资产。科威特主权财富基金曾持有该行相当大一部分股权，但2013年将其出脱。

复星国际已持有BHF Kleinwort Benson 将近20%的股权，它是德国商业银行BHF的母公司。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)