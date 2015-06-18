香港个股：华创调高非啤酒业务售价并增派特别股息，复牌盘初涨逾4%

路透香港6月18日 - 中国华润集团旗下消费品业务分支--华润创业 周四公布，调高非啤酒业务的售价并增派特别股息，今早复牌盘初股价涨逾4%。

华创于4月公布向母公司出售全部非啤酒业务，总代价280亿港元，并拟向股东派发特别股息每股11.5港元。

该公司今早的公告称，与母公司签订补充协议，将总代价调高至300亿港元，向股东派发特别股息亦增至12.3港元，以增强交易对股东的吸引力。

公司并称，“收购建议价（不包括经修订特别股息）较股价出现折让，而倘未能达成先决条件（包括支付经修订特别股息），将不会作出经修订部分收购建议。”

分析师此前指出，投资者关注的建议收购价每股12.7港元，较交易公布前收市价折让16.4%，可能会影响投票结果。

经修订的总现金代价，即特别股息加收购建议价合计每股25港元，对比交易公布前收市价15.2港元有64.5%溢价。

总代价部分以发行股份方式支付，因应作价调整，股份数目亦由2.42亿股增至4.84亿股，完成后华润集团将持有华创71.87%股份。

华润集团同时承诺于交易完成后三年内向华创提供为期不超过三年且最高总额100亿港元的股东贷款，以在有需要时支持后者发展啤酒业务。

周二起停牌的华创今早复牌股价向好，香港时间09:33，涨4.19%，报24.85港元。（完）

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