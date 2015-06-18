《香港报摘》--其他报纸重要消息6月18日

**明报**

--证监会于截至今年3月底止年度发出的交易查讯按年大增超过七成，其中已展开调查的案件则按年增加近六成。

**星岛日报**

--市场消息透露，金管局已通过作为联席安排行的中银香港 及滙丰 预约分销银行在下周五（26日）举行会议讲解iBond（通胀挂钩债券）发行细节，估计最快7月中旬公开发售。

**苹果日报**

--人力资源顾问机构Mercer公布全球生活成本最贵城市，香港由去年第三位升上第二位，仅次于安哥拉，主要受港元与美元挂钩影响。

**东方日报**

--中国移动 近日透过总公司层面在内地完成光纤固网宽频接入相关设备的采购，预示着公司在拓展内地光纤宽频业务方面将会有更大动作。

**文汇报**

--贝莱德亚洲股票投资团队主管施安祖表示，巿场对加息过于恐惧，但对贝莱德来说却是买货的好时机，他估计美联储局9月前不会调高短期利率。

**大公报**

--惠誉中国银行业务评级主管胡月明于记者会上表示，理解到其他中资银行亦有混合所有制改革的计划，并指混改有助提高企业管治及管理质素，对评级有正面作用。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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