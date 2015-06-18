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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 10:04 BJT

中国外汇：5月银行代客结售汇顺差245亿元，扭转此前连八月逆差--外管局

路透上海6月18日 - 中国国家外汇管理局周四公布，5月银行结售汇扭转此前连续九个月逆差，录得顺差78亿元人
民币（等值13亿美元），上月银行结售汇为逆差1,062亿元。其中银行代客结售汇为顺差245亿元，亦扭转此前连续八个
月逆差，银行自身结售汇逆差167亿元。

    刊登待外管局网站的数据并显示，5月银行代客远期净售汇380亿元，较4月的422亿元继续收窄；截止5月末，远期
未到期净售汇1,567亿元，较4月末的1,054亿元继续扩大。

    2015年1-5月，银行累计结售汇逆差6,603亿元（等值1,075亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差5,564亿元；
银行自身累计结售汇逆差1,039亿元。同期，银行代客累计远期净售汇3,691亿元。

    此外，5月境内银行代客涉外收付款顺差583亿元（等值95亿美元）。1-5月银行代客累计涉外收付款顺差1,224亿元
（等值201亿美元）。
    
    外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海
关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并
取消公布非居民人民币存款季度数据。      
    
     以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:    
          代客结售汇    以亿元   代客收付款    以亿元   代客远期结售  以亿元   远期累计未到期结  以亿元
          净额（亿美元  人民币   净额（亿美元  人民币   汇            人民币   售汇净额（亿美元  人民币
          ）            计       ）            计       净额（亿美元  计       ）                计*
                                                        ）                                       
 5月                40      245            95      583           -62     -380              -256   -1,567
 4月              -150     -921          -207   -1,268           -69     -422              -172   -1,054
 3月              -579   -3,562          -238   -1,466          -258   -1,588              -161     -987
 2月              -100     -612           183    1,125          -154     -942               -44     -271
 15年1月          -116     -714           367    2,250           -59     -359                79      486
 12月             -114     -699          -122     -745            51      314               125      767
 11月              -72     -440           -66     -403            19      120               132      807
 10月             -238   -1,462           -70     -428           -18     -112               133      820
 9月               -79     -482          -172   -1,060           -63     -386               173    1,064
 8月                33      204          -122     -752            57      349               228    1,408
 7月               101      621            94      578            10       60               248    1,527
 6月               152      938           142      847           -27     -165               318    1,959
 5月                68      416           208    1,280             9       53               450    2,778
 4月                79      489            37      230            15       91               525    3,232
 3月               411    2,521            54      329            27      165               584    3,593
 14年2月           459    2,805           136      831           227    1,390               679    4,158
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起
外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
    
    更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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