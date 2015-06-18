中国外汇：5月银行代客结售汇顺差245亿元，扭转此前连八月逆差--外管局

路透上海6月18日 - 中国国家外汇管理局周四公布，5月银行结售汇扭转此前连续九个月逆差，录得顺差78亿元人 民币（等值13亿美元），上月银行结售汇为逆差1,062亿元。其中银行代客结售汇为顺差245亿元，亦扭转此前连续八个 月逆差，银行自身结售汇逆差167亿元。 刊登待外管局网站的数据并显示，5月银行代客远期净售汇380亿元，较4月的422亿元继续收窄；截止5月末，远期 未到期净售汇1,567亿元，较4月末的1,054亿元继续扩大。 2015年1-5月，银行累计结售汇逆差6,603亿元（等值1,075亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差5,564亿元； 银行自身累计结售汇逆差1,039亿元。同期，银行代客累计远期净售汇3,691亿元。 此外，5月境内银行代客涉外收付款顺差583亿元（等值95亿美元）。1-5月银行代客累计涉外收付款顺差1,224亿元 （等值201亿美元）。 外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海 关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并 取消公布非居民人民币存款季度数据。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 代客结售汇 以亿元 代客收付款 以亿元 代客远期结售 以亿元 远期累计未到期结 以亿元 净额（亿美元 人民币 净额（亿美元 人民币 汇 人民币 售汇净额（亿美元 人民币 ） 计 ） 计 净额（亿美元 计 ） 计* ） 5月 40 245 95 583 -62 -380 -256 -1,567 4月 -150 -921 -207 -1,268 -69 -422 -172 -1,054 3月 -579 -3,562 -238 -1,466 -258 -1,588 -161 -987 2月 -100 -612 183 1,125 -154 -942 -44 -271 15年1月 -116 -714 367 2,250 -59 -359 79 486 12月 -114 -699 -122 -745 51 314 125 767 11月 -72 -440 -66 -403 19 120 132 807 10月 -238 -1,462 -70 -428 -18 -112 133 820 9月 -79 -482 -172 -1,060 -63 -386 173 1,064 8月 33 204 -122 -752 57 349 228 1,408 7月 101 621 94 578 10 60 248 1,527 6月 152 938 142 847 -27 -165 318 1,959 5月 68 416 208 1,280 9 53 450 2,778 4月 79 489 37 230 15 91 525 3,232 3月 411 2,521 54 329 27 165 584 3,593 14年2月 459 2,805 136 831 227 1,390 679 4,158 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起 外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完） 更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)