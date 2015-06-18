港报社评：展胸襟勇气让普选起步--星岛日报6月18日

五百万合资格做选民的港人，能否在两年后凭自己手中一票直接选出特首，最快今天就可以揭盅。虽然支持政改方案的民意比反对者强，可惜方案遭立法会否决的机会却极大。 立法会建制派议员早已表明会支持政改决议案，所以，普选特首梦想会否在两年后实现，生杀大权操在泛民主派议员手里，如果他们捆绑一致反对，政改方案就会因为得不到三分二议员支持而遭否决。 普选特首的方案经过长时间的酝酿和激辩后出炉。多个民调都显示，支持方案者比反对者多。就算反对者中，也有部分人觉得方案纵使不合意，立法会仍然应该通过，即所谓「袋住先」。 由自由党议员田北俊委托港大民意研究计画进行的民调，访问了五千人，在各次民调中规模最大，结果显示支持者与反对者的比例是四成八对三成八，当问到立法会应否通过方案，赞成者比例更达到五成一，反对者则跌至三成七，正好反映这个方案纵使不完美仍应接纳的心态。

至于为时最长的三所大学滚动式民调，绝大部分时间都是支持者多于反对者，当中只有两天是反对者稍越支持者，到临近立法会表决日，支持者更激增，最后是四成七人支持，三成八人反对，两者差距拉到九个百分点。

国际层面，泛民奉为「真普选」发展成熟的欧美政府，都有官员支持「袋住先」。美国驻港总领事夏千福，早前向泛民议员表达了这样的「个人意见」，英国外交部官员访港时也有类似立场，包括英国在内的欧盟十一国驻港领事，本月初与泛民会面时，都认为应先接受方案。 赞成立法会通过方案者，并非缺乏民主理想，而是从务实角度出发，认为通过方案踏出普选特首的关键一步，不但有利民主发展和社会稳定，甚至对泛民本身利多于弊。 昨日辩论决议案的泛民议员，坚持反对方案，指方案是「假普选」，全国人大常委会去年八月三十一日决定的框架，令中央不信任的人在提名阶段会被筛掉，有议员要求重新启动政改五部曲。 这些发言内容，脗合反对政改方案者的立场，议员一来担心丧失这些铁票，二来担心失去党内青年一代的支持，三来担心被标签为「出卖香港」而受到激进人士狙击。讽刺的是，议员面对的这些压力，却又是自己有份造成的。

泛民一开始就受到激进人士捆绑，提出公民提名等偏离《基本法》的要求，在群众中制造虚幻期待，又误判占领运动可以逼使中央让步，形成没法收拾的乱局，策略上犯了大错，令自己处于困境，进退维谷，转身困难。 实际上，中央官员已经表明，五部曲奏到现在的第三部，不会走回头，将来就算再搞政改，都会以这第三部曲作为起点，即在人大八．三一框架下继续下去。 如果今次通过政改方案，反而方便日后按照需要重启五部曲，此外，还可以就二○二○年立法会全面普选展开工作，并且有利建制和泛民阵营中的温和力量抬头，避免社会走向两极化撕裂之路，对社会稳定、经济民生、以至外国政府关心的投资环境，都有正面作用。 政治博弈欲有所得，下下之策是盲目地以鸡蛋撼高墙，而是以务实弹性策略，在劣势下行通一条路，在摸透对方底綫后，尽量扩大自己的争取空间。诺贝尔和平奖得主昂山素姬，愿意和缅甸军政府妥协，纵使宪法「筛掉」自己做国家领袖，都接受「袋住先」的国会普选安排，让自己的政党得以壮大，没有人会批评她「出卖民主」。 昂山素姬做得到的，为甚么泛民做不到？希望泛民今天表决时，能展现出这样的视野、胸襟、智慧和勇气，让普选起步。

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