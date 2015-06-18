更新版 1-台湾汇市：台币盘初爆量升逾4角，因外资汇入及银行间的美元调节卖需

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路透台北6月18日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投爆量劲扬。汇银人士指出，美联储主席叶伦谈话令美元多头失望，盘初外资及本地银行间美元卖盘涌进，带动台币早盘随亚币走强，一度大涨4.21角至30.840，创两周盘中新高。

他们表示，盘初台币交投转趋热络，主要消化外资汇入及部分银行间美元部位调节卖需，引领台币实质交投趋升靠向30.840，至于进/出口商交投则不明显，料今日台币主要交投暂在30.850附近偏强整理。

〞不只是外资丢美元，早上大家都在丢。〞一位官股银行交易员说。

今日台币盘中高位30.840创两周新高，前波盘中高位为6月5日的30.827。台币早盘实质交易区间落在30.840-30.879；上日交易区间在30.896-30.923。

当地时间10:00左右，台北外汇成交量3.28亿美元，交投明显趋热，上日同时间仅约在1.04亿美元；韩元兑美元 盘初在1,111.9左右，上日收在1,117.9。

本地时间10:23，台股 上涨0.24%报9,208.78点，MSCI明晟亚太除日本指数 也是走扬0.21%。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度较上日尾盘持续扩大；一个月美元/台币远汇 暂报30.732/30.757，上日收在30.765。

交易员预测今日集中交易区间： • 30.800-30.880

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