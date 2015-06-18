港报社评：强化立会保安，严防暴力冲击--文汇报6月18日

为了确保立法会顺利审议表决特首普选法案，立法会秘书处首次发出黄色警示，大楼采取了严密的保安，容许警员入内进行事先部署，以防备极端势力发动暴力冲击。面临前所未有的保安风险，立法会采取特别措施强化立法会的保安，严防少数极端分子暴力冲击，消除恐怖袭击的威胁，确有必要。一旦出现暴力冲击情况，警方须果断行动予以制止，以维护立法机构的尊严和确保其顺利运作。

立法会是香港特别行政区的立法机构，立法会大楼是由香港市民选举产生的议员，进行审议法案、对政府提出质询及倾听广大民意的庄严之地。根据《立法会（权力及特权）条例》第20条，任何人士未得指令，进入或企图进入会议厅或会议厅范围即属违法。任何人冲击立法会，干扰立法会正常运作，威胁议员人身安全，就是对本港民主法治的严重挑战。但是，过去一段时间，激进势力冲击立法会大楼，干扰议会正常运作的事件时有发生。去年六月，反对新界东北计划拨款的示威者硬闯立法会，导致多名立法会保安员受伤，正在举行的立法会财委会会议也不得不中断。在去年违法「占中」期间，更有少数极端分子冲砸大楼，竟然用铁马砸烂了多块大玻璃墙。

近日，为了阻止特首普选方案的通过，反对派组织了包围立法会的行动。极端分子甚至企图模仿台湾的「太阳花学运」，策划在立法会审议期间，占领立法会大楼，瘫痪议会运作。更为严重的是，有极端组织甚至试图制造爆炸物品，在网上威胁要将「立会变成第二个乌克兰废墟」，其猖獗程度，是香港回归以来从未有过的。警方通过周密侦查，终于破获此案，才消除了一个重大隐患。否则，炸弹如果在立法会大楼内爆炸，不仅对香港的社会安宁造成重大打击，更会损害香港的国际形象和投资环境。

香港是一个法治社会，广大市民绝不容许反对派用暴力手段来破坏香港的繁荣稳定和议会正常的秩序。立法会大楼采取严密的保安，是保障立法会议员在安全环境下，对关系到香港政制未来发展方向的法案进行审议和表决的必要措施。如果极端分子胆敢以身试法，必将受到法律的严厉制裁。

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