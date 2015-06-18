港报社评：议员斗红了眼，后政改难安宁--明报6月18日

立法会辩论普选行政长官决议案，首日发言的议员，没有发表什么真知灼见，辩论似乎沦为另一次表态或相互攻讦的表演。然而，关乎港人福祉的政改方案，却可能被否决，对于祈求圆普选梦的市民，此刻感到十分无奈。通过政改方案需要奇蹟，市民几乎不存奢望，而是希望立法会了断政改方案之后，社会有空间止痛疗伤，从而集中精力推动早已滞后的经济民生等发展与建设。可是，从辩论所见，议员仍然埋首缠斗，个别议员言辞的「仇恨指数」，可以「爆灯」来形容。政局演变至此，只有四个字：夫复何言。

今次政改的整个历程，突显了政治生态愈趋扭曲，一贯理智务实的香港社会，宛如失去了解决问题的能力。政务司长林郑月娥在提交决议案发言时，一些说话显示体会良多；她说「愈来愈激烈和两极化的讨论，不但没有令真理愈辩愈明，反而令分歧愈放愈大，蚕食了不同意见人士彼此间的互信」；「79日违法占领行动，令不同意见的人之间矛盾更深，破坏了中央与特区的互信，社会不断内耗，以至几近撕裂，社会秩序及法治受损」。林郑月娥描述的，实际上是政治生态走向激进，使政改分歧根本没有理性讨论空间，可以说是一个「激」字贯串了整个政改历程。

事实上，今次政改议题，由于学生介入，调子从一开始就扯得很高。学生提出的公民提名诉求，原本可视为作文题目，因为学生作文可以天马行空，脱离现实。可是，学生的激进取态，泛民党派议员却很受落，而且他们之间为免落于人后，还实行激进攀比，愈搞愈激，不少议员连「公民提名、必不可少」也喊出口了。另一事例是学联成员与政改三人组的公开对话，经中间人斡旋后，就成立多方对话平台等做法有初步共识，若获普遍接受既可化解当时的占领行动，又可首次成立官民对话机制处理政改问题；这个本来是各方的下台阶，可惜在对话之后，学生再「激」起来，把这个潜在成果一手抹去，事态急速恶化。此一转折，泛民议员再一次接受学生的领导，滑入了激进阵营。

学生有追求乌托邦的理想，对事物搞两极化，非黑即白，以至盲动莽撞等；如果视之为少不更事，则无可厚非。不过，从政者理应知道现实政治有局限，并非都能随心所欲。从上述两件指标性事例，说明在学生的激进主张面前，泛民议员甘愿被牵着鼻子走，折射出应该作为领袖带领市民的泛民议员，却成为被领导者，随着「政改激进号」撞向冰山。

林郑月娥的描述还折射出一个事实，就是斗激之下蚕食了讨论空间，不同意见人士缺乏互信，无法透过理性讨论，缩窄甚而化解分歧；占领行动则使中央对香港是否失控，增添疑虑，因而提出更强硬态度应对。这两方面情况，一方面使香港内部各方势力无法整合，另方面使中央与泛民阵营各走极端。这些都是政治生态激进丕变的结果。今次政改，各方只顾摆姿态，埋首口水战、泥浆摔角，竟然是两年多以来从未具体实质商讨这个重要议题；如今走到面临否决这一步，市民期盼了30多年的普选落空，因此感到极端无奈甚或愤怒，完全是人之常情。事实上，整个过程，实在混帐得很。

政改方案即使被否决，不少市民期望暂且放下政制议题，整体社会转而关注处理经济民生事务，市民希望议员在决议案发言中能够释出信息，回应市民的诉求。可惜，昨日发言的议员，特别是泛民议员，未听闻他们有意转向，仍然大讲特讲他们那一套逻辑论述，尽多空洞无物的口号；至于否决方案之后，也未见他们提出什么办法推进民主进程。另外，不少泛民议员甚至直指政改三人组讲大话，又质问官员有没有良知等。这般火力，仍然是两极化讨论，激进程度再升温，看不到这些议员有收手之意。

一些建制派议员也不甘寂寞，反唇相稽，指泛民议员才是讲大话，又讥讽他们「变脸」；总之是唇枪舌剑，各不相让，议事堂内炮声隆隆，斗个死去活来。这样子下去，在后政改时期，政治噪音将持续不断，社会静下来处理经济民生事务的憧憬，令人担心会是奢望。立法会各个党派议员应该好好想一想，是否继续内耗空转缠斗下去，还是挂起免战牌，让香港有喘息的机会。

政改方案表决之后，林郑月娥说「社会亦需要癒合伤口、重新出发」。她认为「极端和不理性的行为，在过去一段时间不断蚕食理性讨论的空间，亦令社会付出了沉重的代价。我希望各位议员以香港的整体和长远利益和福祉为依归，重回务实理性的正轨，互相尊重，实事求是，以沟通取代抗争，以互信代替猜疑。我深信这才是市民之福，是香港之福」。林郑月娥的希望，相信亦是大多数市民的心声，各党派议员都有责任回应；市民须监察哪些议员仍然热中玩政治斗争游戏，要适时表态遏止损害香港福祉的行径。

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