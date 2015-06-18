港报社评：请以实际行动证明预言家大错特错--信报6月18日

由于投票表决的时辰未到，所以政改方案虽然昨天正式提交立法会审议，但整个辩论过程相当呆滞，依然停留于各说各话的胶着状态，支持的继续支持，反对的照旧反对，论点重重复复了无新意。立法会之外，两大阵营的示威场面亦熟口熟面，一贯夹杂大量不堪入耳的粗言秽语。泛民主派究竟有没有成员甩开綑绑，「忍辱负重」转軚改投赞成票？暂时而言，表面上看，没有人转軚，一票也没有。

按照目前的进程推测，表决结果最快要到今天傍晚才揭盅，不排除拖至明天上午。工联会议员黄国健表示，若发现政改有机会在今晚表决，他们建制派会想办法拖延至明天早上才投票，原因是避免人群聚集引发冲突，黄国健称之为「被动拉布」。

在翳滞的闷局里面，忽然有一则消息颇堪玩味，有一位据说能够透过梦境预见未来的先知，看到了香港的前景。来自巴西的预言家朱瑟里诺（Jucelino Nobrega Da Luz），据说他在今年六月十一日寄了一封信给特首梁振英，内容主要提及两件事。第一件事是预言六月十五日，香港警方将会对一群谋反者作出指控，并透露一项袭击事件和发现一些物品包括化学品、电脑、宣传单张、地图、面具、气步枪和涉及装置爆炸品指引。第二件事则是，六月二十日至八月二十六日期间，香港年轻人因不满中国打算维持现行的政治系统而将会发动连串游行示威，并与警方发生冲突，再次引发雨伞运动。

关于第一件事，如果在六月十一日真的能够准确预言，四天后的六月十五日香港警方捣破涉嫌制造炸弹案，那么这位朱瑟里诺先生真神人也。然而，这样的一则消息却是在香港时间昨日凌晨（六月十七日）的亚洲区facebook专页公布的，可信程度难免顿然大打折扣。

姑妄言之，姑妄听之，那么第二件事又应该如何解读呢？假如六月二十日开始，确实有许多游行示威活动，而且年轻人与警方发生冲突，一直延续至八月，可以理解为政改方案不知何故竟然通过了，否则另一次雨伞运动根本没有必要发生。这样的预言肯定不是事后孔明的回马枪，大家不妨立此存照，看看六月二十日（如无意外届时已有表决结果）将会发生什么事情。

假如政改方案出乎意料之外通过了，当中的含意显然是泛民阵营有人转軚，立法会临门一脚凑足了三分之二的多数票。转軚的是谁？根据网民自制的「赔率表」，最热门的头五位分别是汤家骅（一赔一）、叶建源（一赔二）、李国麟（一赔二）、冯检基（一赔二），以及黄碧云（一赔三）。网民认为最不可能转軚的是毛孟静，超级冷门一赔九千九百九十九。

又假如泛民有人转軚导致政改方案通过，动机是什么？按照现时反对派非黑即白的逻辑，转軚的动机会被视作「投共」，甚至「受贿」，社民连梁国雄早就讲过，数月前有人以一亿元向他买票，只不过那一亿元的金额是他虚构出来，至于贿赂者是谁则忘记了，结果惊动廉署展开调查。撇开这些想当然矣的阴谋论不谈，泛民有人转軚的动机不排除是以大局为重，也许有人真心不欲见到香港现况再重复若干年，觉得五百万选民一人一票选特首确能够带来民主质变。

巴西先知朱瑟里诺为他的预言补上一句注脚：「我希望以上的预测是错误的，但这是我从预知梦中所见的。」

我们也希望预言是错的，不管政改通过与否，我们不愿意看到香港社会为了政见之争而同室操戈。一宗怀疑炸弹案已叫人冷汗直冒，如果再来一趟没完没了的群众抗争，违法堵路，互相仇视的警民冲突俨然不共戴天，香港势必付上沉重的代价。

总而言之，政改通过也好，否决也罢，香港人有必要从这场史无前例的大辩论中汲取教训，拳头永远不能解决问题，暴力只会带来更多问题。套用防止家暴的宣传语句，赢了一场交，输了一个家，值得吗？有教养的香港人，请以实际行动证明那预言家大错特错。

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