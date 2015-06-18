港报社评：希债危机怕万一，欧盟扑火要快--经济日报6月18日

希腊会否赖债进入倒数，被逐出欧元区风险日升，金融市场却反应平静，因市场认定希腊底牌弱，更信欧盟防火墙能抵御希腊脱欧震荡。但要防欧盟反应迟缓、挂万漏一闹出黑天鹅。

欧元区财长会今天召开，续就希债问题谈判，若今次谈判破裂，希腊恐在本月底债务违约。惟希腊总理齐普拉斯在会前狂轰德国与国基组织（IMF）等债权人，指要希腊继续撙节才能换取救助，形同侮辱。希腊摆出赖皮态度，欧盟拟在周日举行紧急峰会，以化解危机。

事实上，希腊违约赖债甚至被逐出欧元区的风险，正不断攀升。市场曾料希腊出事风险顶多一、两成，惟现时恐已超过五成。因欧盟尤其龙头德国，已厌倦被希腊不断苛索，若希腊仍拒咬紧牙关削债，德国总理默克尔势难向国民交代，故希腊愈撒赖，欧盟势企得愈硬，令希债破局风险日升。

吊诡的是，希腊被逐风险虽升，金融市场反应却相对平静，如欧洲主要股市昨早段仅微跌，欧洲国债孳息更不升反降。市场反应淡定，相信有两因素。

其一，希腊底牌弱。希腊经济自2010年至今收缩近两成半，其经济规模现仅占欧元区1.2%，已微不足道。且希腊经两轮债务重组后，尚欠的3,200亿欧元债务主要由欧央行、欧盟、IMF等持有，市场流通量有限，不少更只是投机者持有，故希债纵违约对欧洲金融市场冲击料有限，希腊无法以玉石俱焚迫欧盟让步，很可能在谈判最后一刻投降。

其二，相信欧盟的抵抗力。希债危机在2010年及2012年爆发后，欧盟现已筑起金融防火墙，如规模达5,000亿欧元的欧洲稳定机制（ESM），以保欧元区稳定。且欧央行正进行1.1万亿欧元的量宽计划，必要时可加码买债，防希债危机蔓延至西班牙、意大利等大欧猪国。市场相信欧盟防火墙已完善，能管控希债纵爆煲的冲击。

正因市场信心主要系于欧盟防火措施，故希债危机能否软着陆，还是失控闹成黑天鹅事件，还看欧盟能否及时利用各种工具，以快打慢迅速扑火，若又如过去般在危机关头各家自扫门前雪，应变迟缓可令星星之火，成燎原大火。

且再严密的金融防火墙，亦难保挂万漏一。尤其现时欧股、欧元、欧债仍处相对高位，希腊一旦出事，炒家或乘机在金融市场兴风作浪，虽然未必再酿2012年的全球剧震，但很可能出现较大幅度波动，投资者莫掉轻心。

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