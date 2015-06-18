美国个股：康卡斯特无意收购T-Mobile US股份--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/法兰克福6月17日 - 知情人士周三表示，美国最大的有线电视运营商康卡斯特(Comcast) 并无意收购美国第四大无线通讯业者T-Mobile US 。
德国杂志Manager Magazin稍早曾引述消息来源称，康卡斯特正与T-Mobile US母公司德国电讯(Deutsche Telekom) 洽商，收购T-Mobile US的事宜。
但熟知内情的消息人士表示谈判未继续进行。由于事关内部机密，消息人士要求匿名。
德国电讯和T-Mobile拒绝置评。康卡斯特则未能立即联系上。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。