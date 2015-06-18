美国个股：康卡斯特无意收购T-Mobile US股份--消息

路透纽约/法兰克福6月17日 - 知情人士周三表示，美国最大的有线电视运营商康卡斯特(Comcast) 并无意收购美国第四大无线通讯业者T-Mobile US 。

德国杂志Manager Magazin稍早曾引述消息来源称，康卡斯特正与T-Mobile US母公司德国电讯(Deutsche Telekom) 洽商，收购T-Mobile US的事宜。

但熟知内情的消息人士表示谈判未继续进行。由于事关内部机密，消息人士要求匿名。

德国电讯和T-Mobile拒绝置评。康卡斯特则未能立即联系上。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)