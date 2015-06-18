更新版 1-企业并购：奇虎360收到私有化要约，将组建委员会进行评估

奇虎称，公司董事会将组成一个委员会来评估每股美国存托股份(ADS)77美元，或者每普通股51.33美元的出价。

该报价要较周二收位66.05美元溢价16.6%，基于截止3月31日的流通股，估计奇虎估值约在100.6亿美元。

福布斯援引周鸿祎在内部电邮中的话称，奇虎的市值并没有体现出全部价值，私有化是“我们必须要做的，这样才能显示出公司价值。”

周鸿祎亦是奇虎联合创始人，其在2004年1月至2005年8月担任雅虎 中国执行长。