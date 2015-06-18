更新版 1-企业并购：奇虎360收到私有化要约，将组建委员会进行评估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
奇虎称，公司董事会将组成一个委员会来评估每股美国存托股份(ADS)77美元，或者每普通股51.33美元的出价。
该报价要较周二收位66.05美元溢价16.6%，基于截止3月31日的流通股，估计奇虎估值约在100.6亿美元。
奇虎ADS周三上涨8%至71.35美元。
福布斯援引周鸿祎在内部电邮中的话称，奇虎的市值并没有体现出全部价值，私有化是“我们必须要做的，这样才能显示出公司价值。”
周鸿祎亦是奇虎联合创始人，其在2004年1月至2005年8月担任雅虎 中国执行长。
截止周二收盘，奇虎股价今年已累计涨逾15%。(完)
(编译 王颖/孙茉莉; 审校 徐文焰/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”