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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 10:32 BJT

澳洲经济指标总览--6月18日

经济指标                时段      最新值      前月(季)值   下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   7月2日
 商品及服务收支(亿澳元)                    4月        逆差38.88   逆差12.31         
     出口(较前月)                                           -6%         -2%         
     进口(较前月)                                           +4%         -2%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             7月3日
       (较前月)                            4月             持平       +0.2%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                            7月9日
 就业人口(较前月变动,万人)                 5月             +4.2       -1.37         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +1.47        -2.4         
                                                                             
 失业率                                                    6.0%        6.2%         
 就业参与率                                               64.7%       64.7%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                             7月22日
 总体CPI(较前季)                          第一季          +0.2%       +0.2%         
     (较上年同期)                                         +1.3%       +1.7%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.6%       +0.6%         
     (较上年同期)                                         +2.3%       +2.2%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.6%       +0.7%         
     (较上年同期)                                         +2.4%       +2.4%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                                7月30日
 进口物价(较前季)                         第一季          -0.2%       +0.9%         
 出口物价(较前季)                                         -0.8%        持平         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                               9月1日
 经常帐收支                               第一季        赤字107      赤字96         
 商品与服务贸易收支                                   逆差37.01    逆差24.3         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            9月2日
     (较前季)                             第一季          +0.9%       +0.5%  
     (较上年同期)                                         +2.3%       +2.5%  
 (完)

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