中港个股：广发证券与吉林敖东合资设立两支医疗产业基金，规模13亿元

路透香港6月18日 - 中国大型券商广发证券 称，联同其主要股东之一吉林敖东 设立两支医疗产业基金，规模共计13亿元人民币。

首先，广发证券通过子公司广发信德与吉林敖东共同发起设立基金管理公司，双方各占60%及40%股权，然后组建两支产业基金。

第一支基金由吉林敖东、广发信德和基金管理公司共同发起设立，预计规模10亿元。基金主要投资于中药材种植、现代中药、境内外生物化学药等，注册地为广东省珠海市横琴自贸区。

第二支基金由吉林敖东和基金管理公司共同发起设立，预计规模3亿元，主要投资于吉林省各种新兴产业，包括但不限于医疗健康领域创新研发、利用互联网模式改造的传统产业等，注册地为吉林省敦化市。（完）

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