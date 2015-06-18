《汇市简讯》澳元兑美元下跌，中国数据带来一丝宽慰

0207GMT * 澳元兑美元在亚洲盘下跌0.2%，中国住宅售价数据带来些许宽慰 * 中国5月70个大中城市新建住宅销售价格环比上涨0.2%，连续一年 下跌后首次回升 * 新西兰元兑美元因新西兰GDP数据而下跌，澳元兑美元连袂走跌 * 澳元兑新西兰元报1.1200，在1.1305之前几无阻力 * 英镑兑澳元昨日升破2.02；最新报2.0475 * 欧元兑澳元今日稍早升破1.47，上看2月高位1.4891(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽)