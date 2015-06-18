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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 10:26 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下跌，中国数据带来一丝宽慰

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    * 澳元兑美元在亚洲盘下跌0.2%，中国住宅售价数据带来些许宽慰
    * 中国5月70个大中城市新建住宅销售价格环比上涨0.2%，连续一年
下跌后首次回升 
    * 新西兰元兑美元因新西兰GDP数据而下跌，澳元兑美元连袂走跌
    * 澳元兑新西兰元报1.1200，在1.1305之前几无阻力
    * 英镑兑澳元昨日升破2.02；最新报2.0475
    * 欧元兑澳元今日稍早升破1.47，上看2月高位1.4891(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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