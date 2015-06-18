《汇市简讯》欧元兑美元在攻上1.1374后持稳，下档受限

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元兑美元在亚洲盘从1.1330升至1.1374后，仍受追捧
* 下档受限，迄今为1.1353，支撑位或在1.1350
* 投机客打算测试1.1400，6月10日的1.1387，以及6月4日的1.1380等近期高位 * 5月14-18日的1.14整数关卡将遭遇沉重压力，之后是5月15日高位1.1468
* 阻力位在1.1400之前，此水准今日有5.12亿欧元期权到期(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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