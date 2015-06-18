澳新汇市：新西兰疲弱数据打压新西兰元跌至五年低点，澳元持稳

“GDP数据的表现证明，新西兰央行上周降息是正确的选择，而且夯实7月再次行动的基础，我们预计会有第三次降息，”澳新银行(ANZ)资深策略师Sam Tuck称。

新西兰央行上周一反常态的降息令一些人大感意外，将指标利率下调了25个基点至3.25%。

“新西兰元很有可能下探2010年所及0.6561低位，”Tuch补充称。

短线支撑位料在0.6860，预计在0.6945/50处出现卖盘。强力阻力位在0.7010。

新西兰元兑澳元也有所下跌。澳元兑新西兰元 涨至七个月高位1.1215，但进一步上行的空间可能有限，在接近1.1300处会有强大技术阻力，该水准曾于去年底阻止澳元上涨。

新西兰元兑一揽子贸易加权货币 跌0.7%。

澳元兑美元 则基本持平于0.7737，从0.7636处反弹，因美元在美联储政策会议结果公布后走软。

美联储主席叶伦强调利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。 (完)

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