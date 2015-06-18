澳新汇市：新西兰疲弱数据打压新西兰元跌至五年低点，澳元持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“GDP数据的表现证明，新西兰央行上周降息是正确的选择，而且夯实7月再次行动的基础，我们预计会有第三次降息，”澳新银行(ANZ)资深策略师Sam Tuck称。
新西兰央行上周一反常态的降息令一些人大感意外，将指标利率下调了25个基点至3.25%。
“新西兰元很有可能下探2010年所及0.6561低位，”Tuch补充称。
短线支撑位料在0.6860，预计在0.6945/50处出现卖盘。强力阻力位在0.7010。
新西兰元兑澳元也有所下跌。澳元兑新西兰元 涨至七个月高位1.1215，但进一步上行的空间可能有限，在接近1.1300处会有强大技术阻力，该水准曾于去年底阻止澳元上涨。
新西兰元兑一揽子贸易加权货币 跌0.7%。
澳元兑美元 则基本持平于0.7737，从0.7636处反弹，因美元在美联储政策会议结果公布后走软。
美联储主席叶伦强调利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”