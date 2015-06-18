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市场报道 | 2015年 6月 18日 星期四 10:46 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元刷新趋势高位，上看1.6000

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* 英镑兑美元近来颇受青睐，尤其是美联储隔夜发表温和立场之后

* 在英国昨日公布良好薪资数据后，市场预计英国央行的立场将变得更强硬

* 英镑兑美元在亚洲盘小升至1.5852，隔夜纽约盘报1.5847

* 该水准为英镑自2014年11月以来最高，当时的高位为1.5945

* 最新交叉盘需求带来支撑，像是英镑兑日圆、英镑兑新西兰元、英镑兑澳元和欧元兑英镑

* 一些技术阻力位在200周移动均线切入位1.5875，以及100周移动均线上方的1.6037(完)

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