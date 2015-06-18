《汇市简讯》英镑兑美元刷新趋势高位，上看1.6000

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 英镑兑美元近来颇受青睐，尤其是美联储隔夜发表温和立场之后
* 在英国昨日公布良好薪资数据后，市场预计英国央行的立场将变得更强硬
* 英镑兑美元在亚洲盘小升至1.5852，隔夜纽约盘报1.5847
* 该水准为英镑自2014年11月以来最高，当时的高位为1.5945
* 最新交叉盘需求带来支撑，像是英镑兑日圆、英镑兑新西兰元、英镑兑澳元和欧元兑英镑
* 一些技术阻力位在200周移动均线切入位1.5875，以及100周移动均线上方的1.6037(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。