《汇市简讯》英镑兑美元刷新趋势高位，上看1.6000

* 在英国昨日公布良好薪资数据后，市场预计英国央行的立场将变得更强硬

* 英镑兑美元在亚洲盘小升至1.5852，隔夜纽约盘报1.5847

* 该水准为英镑自2014年11月以来最高，当时的高位为1.5945