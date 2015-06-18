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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 10:51 BJT

日本股市：日经指数盘中触及一周新低，日圆走强打压市况

他表示投资人将更加小心地观察美国经济数据，如果数据让他们失望，可能打击到日本出口股等景气循环股，因美元/日圆可能失去动能。

银行股和出口股下跌。三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 分别跌1.2%和1.6%。本田汽车 和Panasonic 分别走低0.7%和0.8%，之前美元/日圆 从124.465跌至123.430。

东证股价指数 跌0.5%至1,624.83点。JPX-日经400指数 跌0.6%至14,653.50点。(完)

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