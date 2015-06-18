日本股市：日经指数盘中触及一周新低，日圆走强打压市况

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
他表示投资人将更加小心地观察美国经济数据，如果数据让他们失望，可能打击到日本出口股等景气循环股，因美元/日圆可能失去动能。
银行股和出口股下跌。三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 分别跌1.2%和1.6%。本田汽车 和Panasonic 分别走低0.7%和0.8%，之前美元/日圆 从124.465跌至123.430。
东证股价指数 跌0.5%至1,624.83点。JPX-日经400指数 跌0.6%至14,653.50点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”