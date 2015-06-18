两岸关系：7月1日起台胞赴陆免签，并实行卡式台胞证--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月18日 - 中国国务院周四公布自7月1日起，台湾居民来往大陆免签注，并实行卡式台胞证政策，将有利两岸人民交流。
新华社引述国务院台办发言人马晓光指出，相信此实施将为两岸交流交往提供更大的便利。
根据《国务院关于修改〈中国公民往来台湾地区管理办法〉决定》，7月1日开始，台湾居民持有效来往大陆通行证，无需办理签注，即可经开放口岸来往大陆，并在大陆停留、居留。并且预计今年内还将在试点实施卡式台胞证，届时台湾居民可在具备自助查验条件的口岸实施自助出入境，更加便捷。
据统计，自1987年台湾开放大陆探亲至今年第1季，台湾民众前往大陆累计已达8,337万人次。目前两岸民众每年往来近千万人次，两岸每周有840个直航航班。(完)
相关新闻请见(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”