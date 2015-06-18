两岸关系：7月1日起台胞赴陆免签，并实行卡式台胞证--新华

路透台北6月18日 - 中国国务院周四公布自7月1日起，台湾居民来往大陆免签注，并实行卡式台胞证政策，将有利两岸人民交流。

新华社引述国务院台办发言人马晓光指出，相信此实施将为两岸交流交往提供更大的便利。

根据《国务院关于修改〈中国公民往来台湾地区管理办法〉决定》，7月1日开始，台湾居民持有效来往大陆通行证，无需办理签注，即可经开放口岸来往大陆，并在大陆停留、居留。并且预计今年内还将在试点实施卡式台胞证，届时台湾居民可在具备自助查验条件的口岸实施自助出入境，更加便捷。

据统计，自1987年台湾开放大陆探亲至今年第1季，台湾民众前往大陆累计已达8,337万人次。目前两岸民众每年往来近千万人次，两岸每周有840个直航航班。(完)

相关新闻请见(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)