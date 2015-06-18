欧洲金融：欧盟达成“影子银行”透明度新法协议

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦6月17日 - 欧盟周三达成一项协议，目的是针对俗称的“影子银行”领域提高透明度及降低风险，在这之后，使用股票或其他资产取得信贷的金融机构，将面临更严密的监督。
所谓的影子银行，是在主流金融体系之外，提供信贷，让银行、资产管理公司、退休基金等机构，以资产作为暂时的担保，换得现金。
欧洲议会及欧盟成员国周三对一项新法的最终文本内容达成共识，将对证券融资交易实施更严格的申报要求。
所有合约将必须向交易资料库申报，欧盟已设立六个。也必须告知投资人有关资产的运用情况。
“这些活动对于经济融资十分重要，正确的监管可以更易于监督及评估其中风险，”欧盟金融服务执委希尔在声明稿中表示。
这项协议需要欧盟成员国及欧洲议会之后正式批准。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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