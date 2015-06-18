欧洲金融：欧盟达成“影子银行”透明度新法协议

路透伦敦6月17日 - 欧盟周三达成一项协议，目的是针对俗称的“影子银行”领域提高透明度及降低风险，在这之后，使用股票或其他资产取得信贷的金融机构，将面临更严密的监督。

所谓的影子银行，是在主流金融体系之外，提供信贷，让银行、资产管理公司、退休基金等机构，以资产作为暂时的担保，换得现金。

欧洲议会及欧盟成员国周三对一项新法的最终文本内容达成共识，将对证券融资交易实施更严格的申报要求。

所有合约将必须向交易资料库申报，欧盟已设立六个。也必须告知投资人有关资产的运用情况。

“这些活动对于经济融资十分重要，正确的监管可以更易于监督及评估其中风险，”欧盟金融服务执委希尔在声明稿中表示。