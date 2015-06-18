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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--6月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月19日(五)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月)               5月       +0.2%     +0.1%
                                (较上年同期)                     -1.1%     -1.5%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              4月         --    盈余249
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余186
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          4月         --  净流出421
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              5月       100.5     60.38
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --  盈余40.44
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             5月       +0.5%     -0.1%
                              (较上年同期)                       +0.8%     +0.8%
               央行核心CPI(较前月)                               +0.3%     +0.1%
                          (较上年同期)                           +2.1%     +2.3%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        4月       +0.7%     +0.7%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    6月17日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周   卖超18,506       -- 
         外国投资日本股票(亿日圆)                             卖超4,132       -- 
    
    6月18日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          5月    顺差34.33       -- 
    0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间                第二季  负1.25%-0.25%     -- 
    0830 英国零售销售(较前月)                          5月        +0.2%      持平
                 (较上年同期)                                     +4.6%     +4.8%
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                 第一季        +2.2%       -- 
                   薪资(较上年同期)                               +2.2%       -- 
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          6月13日当周         26.7      27.5
                         四周均值(万人)                            27.7       -- 
                   续请失业金人数(万人)         6月6日当周        222.2     220.0
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   5月        +0.4%     +0.5%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                         持平      持平
             经季节调整的核心CPI(较前月)                          +0.1%     +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                    +1.7%     +1.8%
             每周平均实质所得(较前月)                             -0.1%       -- 
    1230 美国经常帐(亿美元)                         第一季    赤字1,133  赤字1,170
    1400 美国领先指标(较前月)                          5月        +0.7%     +0.4%
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                6月         15.2       8.0
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月        +0.1%       -- 
                                (较上年同期)                      -3.5%       -- (完)

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