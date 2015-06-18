主要国家经济指标预测--6月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.1% -1.5% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余249 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余186 0800 欧元区净投资(亿欧元) 4月 -- 净流出421 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 100.5 60.38 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余40.44 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.3% 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.7% +0.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月17日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超18,506 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超4,132 -- 6月18日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 顺差34.33 -- 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第二季 负1.25%-0.25% -- 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.2% 持平 (较上年同期) +4.6% +4.8% 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 +2.2% -- 薪资(较上年同期) +2.2% -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月13日当周 26.7 27.5 四周均值(万人) 27.7 -- 续请失业金人数(万人) 6月6日当周 222.2 220.0 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.4% +0.5% 未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 持平 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) -0.1% -- 1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,133 赤字1,170 1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.7% +0.4% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 15.2 8.0 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% -- (较上年同期) -3.5% -- (完)