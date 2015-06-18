中美关系：美企业界敦促中国进一步开放市场，以期达成中美投资协定

中国对外商投资的限制要比美国多，美国投资者希望能有这么一份协定，可以使他们更多地涉足从金融服务到农业和医疗保健等中国众多的国家主导行业。

傅强恩称，美国在中国外商直接投资(FDI)中仅占有5%的份额，中国在美国FDI中的份额甚至还要少。

“负面清单将决定协定进展的速度和前景，”他表示。

美国国务院一位官员称，美国对外商投资的限制很少，希望中国也能有同样的做法。

“我们继续向中方强调，要成功完成该双边投资协定(BIT)的谈判，中方列出的负面清单应非常有限，并要体现明显的自由化，这一点至关重要，”美国国务院经济与商务局的Kerry Humphrey称。