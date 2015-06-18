版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 12:19 BJT

中美关系：美企业界敦促中国进一步开放市场，以期达成中美投资协定

中国对外商投资的限制要比美国多，美国投资者希望能有这么一份协定，可以使他们更多地涉足从金融服务到农业和医疗保健等中国众多的国家主导行业。

傅强恩称，美国在中国外商直接投资(FDI)中仅占有5%的份额，中国在美国FDI中的份额甚至还要少。

“负面清单将决定协定进展的速度和前景，”他表示。

美国国务院一位官员称，美国对外商投资的限制很少，希望中国也能有同样的做法。

“我们继续向中方强调，要成功完成该双边投资协定(BIT)的谈判，中方列出的负面清单应非常有限，并要体现明显的自由化，这一点至关重要，”美国国务院经济与商务局的Kerry Humphrey称。

中国财政部长4月份曾表示，美方在负面清单中列举了关键基础设施、重要技术、国家安全三项，但对此均不作定义；并且在中方在美投资、经营的任何阶段，美国行政当局都有权中止项目，产生的成本由投资人负责。这样的提法增加了中国在美投资的不确定性，中方对此感到“不舒服”。(完) (编译 龚芳/刘秀红；审校 高琦/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐