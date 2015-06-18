中国货币市场：IPO扰动下融资难度加大，MLF未续做负面影响有限

路透上海6月18日 - 中国银行间市场周四早盘资金面偏紧，今起国泰君安等新股网上申购启动，高企的资金需求推动回购利率小幅走高；供给端则略显吃紧，仅有部分大行继续融出，融资难度增加。

交易员称，相比IPO扰动，近日央行未续做到期的中期借贷便利(MLF)影响暂不太明显，且不排除央行另有所动作，以维持市场流动性。

东北一银行交易员称，“一早都忙着借钱了，供给很不给力，除了国开，其他大行都减少供应。”

华南一银行交易员认为，到期MLF未续做，对流动性影响并不明显，近日资金面收紧，主要是受到IPO的阶段性影响；目前资金面总体供需仍属平衡，“出钱的银行可能会控制一下量，也不能一下出完，但钱还是够的。”

从央行公布的数据推算，本月将有6,700亿元人民币左右的MLF到期。此前市场传闻上述MLF到期日应该就在最近两日。据知情人士对路透透露，央行是次并没有续做MLF，但未给出更多细节。央行对路透相关查询未予置评。

上述交易员并称，前期资金面过于宽松，MLF到期未续做亦在于预期之中，以目前市场的流动性，度过IPO高峰期及半年度考核应无虞；预期央行亦将继续维持较为宽松的流动性，以压低长端利率。

今日Shibor6个月以内期限利率全线走升，其中7天期Shibor 最新报价2.4780%，涨幅达到24个bp，1个月期Shibor 最新报价3.3080%，亦较上日涨20个bp。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1962 1.1527 +4.35

七天 2.4831 2.3425 +14.06

14天 3.0655 2.8735 +19.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 13.3800 0.5100 +1,287.00

七天 3.6000 2.6600 +94.00

14天 3.4500 3.0150 +43.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4000 1.3300 +7.00

七天 2.7000 2.4100 +29.00

14天 3.0600 2.8900 +17.00

Shibor

其中:隔夜 1.2020 1.1510 +5.10

七天 2.4780 2.2380 +24.00

三个月 3.0540 2.9990 +5.50

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