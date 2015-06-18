中国货币市场：IPO扰动下融资难度加大，MLF未续做负面影响有限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月18日 - 中国银行间市场周四早盘资金面偏紧，今起国泰君安等新股网上申购启动，高企的资金需求推动回购利率小幅走高；供给端则略显吃紧，仅有部分大行继续融出，融资难度增加。
交易员称，相比IPO扰动，近日央行未续做到期的中期借贷便利(MLF)影响暂不太明显，且不排除央行另有所动作，以维持市场流动性。
东北一银行交易员称，“一早都忙着借钱了，供给很不给力，除了国开，其他大行都减少供应。”
华南一银行交易员认为，到期MLF未续做，对流动性影响并不明显，近日资金面收紧，主要是受到IPO的阶段性影响；目前资金面总体供需仍属平衡，“出钱的银行可能会控制一下量，也不能一下出完，但钱还是够的。”
从央行公布的数据推算，本月将有6,700亿元人民币左右的MLF到期。此前市场传闻上述MLF到期日应该就在最近两日。据知情人士对路透透露，央行是次并没有续做MLF，但未给出更多细节。央行对路透相关查询未予置评。
上述交易员并称，前期资金面过于宽松，MLF到期未续做亦在于预期之中，以目前市场的流动性，度过IPO高峰期及半年度考核应无虞；预期央行亦将继续维持较为宽松的流动性，以压低长端利率。
今日Shibor6个月以内期限利率全线走升，其中7天期Shibor 最新报价2.4780%，涨幅达到24个bp，1个月期Shibor 最新报价3.3080%，亦较上日涨20个bp。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.1962 1.1527 +4.35
七天 2.4831 2.3425 +14.06
14天 3.0655 2.8735 +19.20
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 13.3800 0.5100 +1,287.00
七天 3.6000 2.6600 +94.00
14天 3.4500 3.0150 +43.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.4000 1.3300 +7.00
七天 2.7000 2.4100 +29.00
14天 3.0600 2.8900 +17.00
Shibor
其中:隔夜 1.2020 1.1510 +5.10
七天 2.4780 2.2380 +24.00
三个月 3.0540 2.9990 +5.50
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”