中国汇市：人民币早盘升幅收窄客盘购汇积极，结售汇数据影响有限

路透上海6月18日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微升，中间价则因隔夜国际美元 大跌创近一个月新高。交易员称，美联储会后声明依旧鸽派，推升包括人民币在内的新兴市场货币，但因分红月客盘购汇积极，且早盘离岸CNH转为跌势，令在岸人民币升幅收窄。

他们表示，中外资大行早盘在合适价位纷纷出手购汇，估计在分红月结束前人民币会不断考验6.21关口支撑；而外管局最新公布的5月结售汇数据对汇市影响有限。

“今天明显感觉购汇力量非常强，人民币高开反而给他们一个机会，”一外资行交易员称，不过人民币在6.21元支撑仍很明显，昨日接近收盘时6.2095附近有大行几乎是无限制结汇，“感觉这是个信号，会不会突破就要看大行的意思了。”

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.2093元，上日收报6.2096元。今日人民币兑美元中间价 为6.1126元，上日中间价为6.1158元。

国家外汇管理局周四公布数据显示，5月银行结售汇扭转此前连续九个月逆差，录得顺差78亿元人民币（等值13亿美元），上月银行结售汇为逆差1,062亿元。其中银行代客结售汇为顺差245亿元，亦扭转此前连续八个月逆差，银行自身结售汇逆差167亿元。

全球汇市方面，美元周四早盘徘徊在一个月低位，此前回落，因美联储主席叶伦的讲话，让部分冀望其更加明确地暗示联储升息时间的人感到失望。但叶伦强调利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2393/6.2453，上日尾盘为6.245。

北京时间11:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2066/6.2087元，上一交易日尾盘报6.2031元。