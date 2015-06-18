中国债市动态：国债期货提振现券收益率略降，上下两难境地待政策打破

路透上海6月18日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略降，受国债期货走势较强提振，此外资金面依旧偏紧，IRS(利率互换)短端盘初冲高，不过随后逐步回稳；目前债市依旧未脱震荡格局，上下两难境地仍待后续宽松政策动向打破。

交易员并指出，近日到期的MLF未续做令半年末资金面所受的扰动加大，不过目前主流预期仍认为还会有进一步的宽松政策补缺，因此对市场心态的冲击应不会太剧烈。

“(现券收益率)小降2-3个点吧，国债和金融债都差不多，这两天国债期货波动比较大，大家可能跟着在做。”上海一银行交易员称。

国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.365元，较上日结算价涨0.23%，盘初最高升幅一度逾0.4%；10年期T1509 收报95.195元，较上日结算价涨0.29%。

他谈到，MLF未续做与新股IPO叠加对短期资金面影响较为明显，但市场对于中长期流动性仍不担心，普遍预期央行后续还有政策手段。

从央行公布的数据推算，本月将有6,700亿元人民币左右的MLF到期。此前市场传闻上述MLF到期日应该就在最近两日。据知情人士对路透透露，央行是次并没有续做MLF，但未给出更多细节。央行对路透相关查询未予置评。

一级市场方面，进出口银行上午招标的一年和三年期固息增发债，中标收益率分别为2.6705%和3.6038%；对应投标倍数分别是3.09倍和3.93倍。一年品种定位低于二级估值水平，三年则较为接近。

沪深股市6月17日-23日将合计有25只新股发行，其中20只网上申购日集中在周四和周五(18-19日)，包括大盘股国泰君安证券。