中国债市动态：国债期货提振现券收益率略降，上下两难境地待政策打破

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月18日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略降，受国债期货走势较强提振，此外资金面依旧偏紧，IRS(利率互换)短端盘初冲高，不过随后逐步回稳；目前债市依旧未脱震荡格局，上下两难境地仍待后续宽松政策动向打破。
交易员并指出，近日到期的MLF未续做令半年末资金面所受的扰动加大，不过目前主流预期仍认为还会有进一步的宽松政策补缺，因此对市场心态的冲击应不会太剧烈。
“(现券收益率)小降2-3个点吧，国债和金融债都差不多，这两天国债期货波动比较大，大家可能跟着在做。”上海一银行交易员称。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.365元，较上日结算价涨0.23%，盘初最高升幅一度逾0.4%；10年期T1509 收报95.195元，较上日结算价涨0.29%。
他谈到，MLF未续做与新股IPO叠加对短期资金面影响较为明显，但市场对于中长期流动性仍不担心，普遍预期央行后续还有政策手段。
从央行公布的数据推算，本月将有6,700亿元人民币左右的MLF到期。此前市场传闻上述MLF到期日应该就在最近两日。据知情人士对路透透露，央行是次并没有续做MLF，但未给出更多细节。央行对路透相关查询未予置评。
一级市场方面，进出口银行上午招标的一年和三年期固息增发债，中标收益率分别为2.6705%和3.6038%；对应投标倍数分别是3.09倍和3.93倍。一年品种定位低于二级估值水平，三年则较为接近。
沪深股市6月17日-23日将合计有25只新股发行，其中20只网上申购日集中在周四和周五(18-19日)，包括大盘股国泰君安证券。
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.0750%/4.0550%，上日尾盘为4.11%/4.09%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”