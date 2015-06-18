《汇市简讯》美元兑日圆低见123.06，在123.00下方有停止单

0357GMT

* 美元兑日圆在亚洲早盘仍处于守势，来到123.06的低位

* 在123.00之前有一些买盘，但下方有停止单伺机而动，123附近有大量期权到期

* 若跌破123.00，将下看一目均衡基准线122.37

* 上次跌势在6月10日的122.46受阻，因日本投资者买盘回笼

* 在美联储会议后美元全面处于劣势，可能暂时如此。(完)

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