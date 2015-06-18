《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *梅花生物 40 5 3 6/19簿记建档 兴业银行 AA(中诚信) 6/23 6/24

A+(中债资信) ======================================================================================= *湛江港集团 8 2 9 6/19簿记建档 建设银行 AA 6/23 6/24

招商银行 ======================================================================================= *南京市城建 80 10 9 6/19簿记建档 浦发银行 AAA(中诚信) 6/19 6/23 投资控股集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= 北京首都 20 11 9 6/18-19簿记 北京银行 AA+(联合资信)6/23 6/24 农业集团 北京农商行 AA(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *长电科技 7 4 12 6/24簿记建档 中国银行 AA- 6/25 6/26 ======================================================================================= *合肥华泰集团 6 3 12 6/26簿记建档 农业银行 AA- 6/30 7/1 ======================================================================================= *津膜科技 3 1.5 12 6/26簿记建档 兴业银行 A+ 6/29 6/30 ======================================================================================= *友阿股份 4 4 12 6/24簿记建档 招商银行 AA 6/26 6/29 ======================================================================================= *吉林昊融集团 15 15 12 6/26簿记建档 浦发银行 AA- 6/30 7/1 ======================================================================================= 北京供销社 10 5 12 6/18-6/19簿记 北京银行 AA+ 6/23 6/24 投资管理中心 ======================================================================================= 贵州高速 60 30 12 6/19簿记建档 兴业银行 AA+ 6/23 6/24 公路集团 国开行 ======================================================================================= 重庆悦来 12 12 12 6/19簿记建档 浦发银行 AA 6/24 6/25 投资集团 ======================================================================================= 冀中能源 30 5 12 6/19簿记建档 国开行 AA 6/23 6/24 峰峰集团 兴业银行 ======================================================================================= 广州浪奇 3.9 2 12 6/19簿记建档 兴业银行 AA- 6/23 6/24

======================================================================================= 天津赛瑞机器 2 2 12 6/23簿记建档 浦发银行 A+ 6/24 6/25 ======================================================================================= 招商证券 84 18 3 6/23招标 农业银行 AAA 6/24 6/25 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 三亚凤凰 18 6 12 6/23簿记建档 光大银行 AA 6/24 6/25 国际机场 ======================================================================================= 亿利资源集团 20 5 12 6/23-24簿记 北京银行 AA 6/25 6/26 ======================================================================================= 上海帝泰发展 16 2 12 6/24簿记建档 交通银行 AA 6/25 6/26

上海银行 ======================================================================================= 杭州城建发展 10 3 12 6/24簿记建档 国泰君安证券 AA+ 6/25 6/26

平安银行 ======================================================================================= 湖北长江 9 9 12 6/24簿记建档 兴业银行 AA 6/25 6/26 出版传媒集团 浦发银行 ======================================================================================= 本溪城建 5 5 12 6/24簿记建档 招商银行 AA 6/25 6/26 投资发展 ======================================================================================= 海峡出版 10 2 12 6/25簿记建档 招商银行 AA 6/26 6/29 发行集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *扬州瘦西湖 10 5 3 6/24簿记建档 农业银行 AA 6/26 6/29 旅游发展集团 ======================================================================================= *潞安新疆 3 3 5 6/26簿记建档 农业银行 AA 6/30 7/1 煤化工集团 (山西潞安矿业集团担保) ======================================================================================= *天原集团 16 8 3 6/26簿记建档 工商银行 AA 6/30 7/1

渤海银行 ======================================================================================= *栖霞建设 14.8 10 5 6/26簿记建档 工商银行 AA 6/29 6/30

交通银行 ======================================================================================= *山东东明 5 5 3 6/26簿记建档 工商银行 AA 6/30 7/1 石化集团 ======================================================================================= 无锡苏南 5.3 5.3 5 6/18-6/19簿记 招商银行 AA 6/23 6/24 国际机场集团 ======================================================================================= 常高新集团 12 6 永续 6/19簿记建档 南京银行 AA+ 6/23 6/24

(每五年重置一次利率，在前一期基础上再上调300BP) ======================================================================================= 岚桥集团 20 10 3 6/19簿记建档 建设银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= 太仓港 9 4.5 3 6/19簿记建档 中国银行 AA 6/24 6/25 协鑫发电 招商银行 ======================================================================================= 内蒙古 60 10 5 6/19簿记建档 国开行 AA+ 6/23 6/24 矿业集团 ======================================================================================= 云南物流 3 3 3 6/19簿记建档 华夏银行 AA- 6/23 6/24 产业集团 ======================================================================================= 保利协鑫苏州 25 10 3 6/23簿记建档 浦发银行 AA 6/25 6/26 新能源 北京银行 ======================================================================================= 首开股份 30 24 3 6/23簿记建档 建设银行 AA+ 6/24 6/25

北京银行 ======================================================================================= 嘉兴实业资产 14 2 5 6/23簿记建档 中信银行 AA 6/25 6/26 投资集团 ======================================================================================= 山东商业集团 19 10 永续 6/23-24簿记 兴业银行 AA+ 6/25 6/26

(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 黑牡丹 10 2 永续 6/23-24簿记 北京银行 AA 6/25 6/26

江苏银行

(每三年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加400bp) ======================================================================================= 江苏方洋集团 13 8 5 6/24簿记建档 建设银行 AA 6/25 6/26 ======================================================================================= 湖北长江 9 9 5 6/24簿记建档 兴业银行 AA 6/25 6/26 出版传媒集团 ======================================================================================= 中南建设 36 12 3+2 6/24簿记建档 国泰君安证券 AA+ 6/26 6/29

工商银行

(附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权 ) ======================================================================================= 宿迁城建 7 5 5 6/25簿记建档 民生银行 AA 6/26 6/29 投资集团 ======================================================================================= 超威电源 5 5 3 6/25簿记建档 民生银行 AA 6/26 6/29 ======================================================================================= 江西水利 20 20 5 6/25簿记建档 浦发银行 AA+ 6/26 6/29 投资集团 农业银行 ======================================================================================= 重庆悦来 2.4 2.4 5 6/25簿记建档 光大银行 AA 6/26 6/29 投资集团 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)