中港个股：中信证券旗下CLSA亚太恒富完成10亿美元亚太地产基金募集

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月18日 - 中国最大券商--中信证券 旗下中信里昂证券（CLSA）亚太恒富资本周四宣布，其管理的亚太地产投资基金Fudo三号基金近日完成募资工作，融资额达10亿美元。
公司新闻稿称，Fudo三号基金作为一只增值型投资基金，其投资方向为收购亚太地区的各类地产项目。目前已收到了包括来自北美、亚洲、欧洲和中东等地的养老基金、主权财富基金、捐赠基金、资产管理公司和保险公司的认购承诺。
中信里昂证券亚太恒富资本董事总经理兼该基金主管John Pattar说，Fudo三号基金本次募集规模超过8.5亿美元初始目标，达到10亿美元硬上限。目前，Fudo三号基金已将总资金承诺的25%投入到在香港、名古屋、上海和东京的写字楼、商铺和物流资产。
CLSA亚太恒富资本是中信里昂证券的子公司，后者是亚洲领先的独立经纪和投资集团，隶属于负责中信证券国际业务的中信证券国际。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”