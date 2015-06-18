中港个股：中信证券旗下CLSA亚太恒富完成10亿美元亚太地产基金募集

路透上海6月18日 - 中国最大券商--中信证券 旗下中信里昂证券（CLSA）亚太恒富资本周四宣布，其管理的亚太地产投资基金Fudo三号基金近日完成募资工作，融资额达10亿美元。

公司新闻稿称，Fudo三号基金作为一只增值型投资基金，其投资方向为收购亚太地区的各类地产项目。目前已收到了包括来自北美、亚洲、欧洲和中东等地的养老基金、主权财富基金、捐赠基金、资产管理公司和保险公司的认购承诺。

中信里昂证券亚太恒富资本董事总经理兼该基金主管John Pattar说，Fudo三号基金本次募集规模超过8.5亿美元初始目标，达到10亿美元硬上限。目前，Fudo三号基金已将总资金承诺的25%投入到在香港、名古屋、上海和东京的写字楼、商铺和物流资产。