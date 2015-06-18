澳新经济指标预测--6月19日-6月26日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日当周 6月19日(五) 暂无重要经济指标预定公布 6月22日当周 6月21日(日) 2200 新西兰Westpac消费者信心指数 第二季 -- 117.4 6月22日(一) 暂无重要经济指标预定公布 6月23日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +1.9% 6月24日(三) 暂无重要经济指标预定公布 6月25日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 40.4 出口(亿新西兰元) -- 41.7 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.23 截至5月的一年 -- 逆差26.2 6月26日(五) 暂无重要经济指标预定公布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”