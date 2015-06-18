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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 06:11 BJT

****澳新经济指标预测--6月19日-6月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值     
    
    6月15日当周

    6月19日(五)
    暂无重要经济指标预定公布
    
    6月22日当周
    
    6月21日(日)
    2200 新西兰Westpac消费者信心指数                 第二季       --       117.4
    
    6月22日(一)
    暂无重要经济指标预定公布
    
    6月23日(二)
    0130 澳洲房价指数                                第一季       --       +1.9%
    
    6月24日(三)
    暂无重要经济指标预定公布
    
    6月25日(四)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         5月       --        40.4
               出口(亿新西兰元)                                   --        41.7
               贸易收支(亿新西兰元)                               --    顺差1.23
                                              截至5月的一年       --    逆差26.2
    
    6月26日(五)
    暂无重要经济指标预定公布(完)

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