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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 13:21 BJT

《全球汇市》美元触及一个月低位，美联储未明确暗示何时升息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1357 1.1335 +0.19 -6.12 1.2097

美元/日圆 123.06 123.41 -0.28 +2.82 119.68

欧元/日圆 139.76 139.92 -0.11 -3.47 144.78

美元/瑞郎 0.9200 0.9227 -0.29 -7.45 0.9941

英镑/美元 1.5831 1.5830 +0.01 +1.66 1.5573

美元/加元 1.2226 1.2223 +0.02 +5.23 1.1618

澳元/美元 0.7725 0.7744 -0.25 -5.42 0.8168

新西兰元/美元 0.6894 0.6981 -1.25 -11.58 0.7797

澳元/日圆 95.060 95.580 -0.54 -2.75 97.750

新西兰元/日圆 84.840 86.200 -1.58 -9.08 93.310

英镑/日圆 194.82 195.39 -0.29 +4.53 186.38

澳元/新西兰元 1.1201 1.1079 +1.10 +6.99 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/王丽鑫/张若琪 审校 李春喜/郑茵)

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