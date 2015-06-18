国际油市：油价受美国汽油库存上升影响下滑，但美元疲软带来支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降幅度超过预期；汽油库存上升46万桶，而路透调查预估为减少31.4万桶。
EIA报告还显示，上周美国炼厂产能利用率从前一周的94.6%下降至93.1%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示或等到今年稍晚才升息后，美元下跌，不过美股在震荡交投中上涨。
“美国联邦公开市场委员会(FOMC)立场偏空导致美元走软，这给油价带来支撑，”辉立期货表示，“我们认为FOMC会议是本周的主导，油价在本周剩余时间内应该会是狭幅波动。”
中东地区持续的冲突局势，也对油价构成支撑。
一名安全官员称，伊斯兰国(IS)在伊拉克最大炼厂附近城镇发起的一次袭击中，杀死五名警察。(完)
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(编译 王颖/王兴亚；审校 王丽鑫/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”