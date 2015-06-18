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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 14:08 BJT

台湾个股：广达称正考虑在印度建立制造中心

路透台北6月18日 - 台湾广达 周四表示，该公司正考虑在印度建立制造基地。广达是全球顶尖的个人电脑(PC)代工厂商，除了生产笔记本电脑，还为苹果公司 组装手表。

“我们正在收集资料用于评估。我们正在进行考虑，”广达副董事长梁次震在公司年度投资者大会后对记者表示。

之前广达的竞争对手鸿海 宣布有可能斥资数以十亿美元计的资金，到2020年在印度建成10-12座工厂。

梁次震表示，广达目前尚无具体投资计划。他透露，在评估印度是否适合作为制造中心时，必须进行多种考虑。

“交通是否方便，是否连接港口？技术供应链是否完整？”他说。

广达为惠普 生产笔记本电脑，同时还是苹果最新发布产品Apple Watch的主要组装企业。

该公司表示，今年PC出货量以及PC营收贡献应与去年相同，尽管市场研究公司International Data Corp估计整体行业出货量料下滑6.2%。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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