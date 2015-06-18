台湾个股：广达称正考虑在印度建立制造中心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月18日 - 台湾广达 周四表示，该公司正考虑在印度建立制造基地。广达是全球顶尖的个人电脑(PC)代工厂商，除了生产笔记本电脑，还为苹果公司 组装手表。
“我们正在收集资料用于评估。我们正在进行考虑，”广达副董事长梁次震在公司年度投资者大会后对记者表示。
之前广达的竞争对手鸿海 宣布有可能斥资数以十亿美元计的资金，到2020年在印度建成10-12座工厂。
梁次震表示，广达目前尚无具体投资计划。他透露，在评估印度是否适合作为制造中心时，必须进行多种考虑。
“交通是否方便，是否连接港口？技术供应链是否完整？”他说。
广达为惠普 生产笔记本电脑，同时还是苹果最新发布产品Apple Watch的主要组装企业。
该公司表示，今年PC出货量以及PC营收贡献应与去年相同，尽管市场研究公司International Data Corp估计整体行业出货量料下滑6.2%。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”