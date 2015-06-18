台湾个股：广达称正考虑在印度建立制造中心

路透台北6月18日 - 台湾广达 周四表示，该公司正考虑在印度建立制造基地。广达是全球顶尖的个人电脑(PC)代工厂商，除了生产笔记本电脑，还为苹果公司 组装手表。

之前广达的竞争对手鸿海 宣布有可能斥资数以十亿美元计的资金，到2020年在印度建成10-12座工厂。