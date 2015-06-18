《国际主要央行公开市场操作一览》--6月18日

路透上海6月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)6月17日表示，自冬季大幅放缓后，美国经济适度增长，且增长势头可能足够强劲，能支持联储在年底前升息。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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6/17 隔夜逆回购 -1,107.08 0.05%

6/16 隔夜逆回购 -1,139.79 0.05%

6/15 隔夜逆回购 -1,046.35 0.05%

6/12 三天逆回购 -817.45 0.05%

6/11 隔夜逆回购 -908.33 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，国内经济在冬季表现低迷后温和成长，增长力道可能足以支持年底前加息，但仍担心就业市场复苏势头。鉴于美国经济今年仍有可能录得高达2%的增速，美联储最新政策声明仍显示，有可能在今年稍晚至少升息一次，或者两次。美联储表示，通胀率仍然很低，但预计中期内将逐步上升到2%的目标水准。美联储主席叶伦强调，利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。叶伦表示，希望“有更多明确迹象”表明就业市场正在复原，薪资增长将较当前“疲弱速度”加快。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/17 七天期反向交易 1.15亿美元 0.64%(固定利率)

6/16 七天期反向交易 896.575 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉称，最新数据显示经济在以温和步伐复苏，经济复苏范围应该会拓宽。他表示预计未来几个月通胀率保持在低位，随后在年底附近攀升。德拉吉称，欧洲央行将继续完全独立地做出货币政策决定和银行监管决定。他指出只要希腊银行业有偿付能力并且有足够的抵押，就会向其提供流动性。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 222,740

上周三 211,780

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当期变化 10,960

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，他近日对日圆实质有效汇率的评论不是对名义汇率水平的评估，也并非预测日圆前景。“从未说过不希望日圆名义汇率下跌。”他称希望汇率走势稳定并反映经济基本面。黑田东彦还表示，日本央行退出量化及质化宽松(QQE)政策时，上调超额准本金利率是一个选项；日本央行将尽自己的责任尽早让通胀达到2%来，因此希望政府采取措施重建财政健康并提高经济增长潜力。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,284.5亿台币存单，与当日存单到期金额2,289.50亿台币相较，存单发行金额减5亿。

--台湾央行周二公布，共发行5,608亿台币存单，与当日存单到期金额5,628亿台币相较，存单发行金额减20亿。

--台湾央行周一公布，共发行845.9亿台币存单，与当日存单到期金额627.90亿台币相较，存单发行金额增218亿。 (完)