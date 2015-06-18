中国金融：经济放缓期间的风险管理对资管行业至关重要--证监会官员

路透北京6月18日 - 中国证监会主席助理张育军周四表示，在中国经济放缓的期间，风险管理至关重要。风险管理，市场风险、流动性风险随时可能出现，国内资管行业大部分人员没有经过市场周期的考验，对投资的风险关注不够。

他在2015中国证券投资基金业协会夏季论坛上的讲话称，国内资管机构在风管和风险处置方面还存在着很大差距，尤其是对项目的专业能力，专注程度都还有差距。

他谈到，国内资管产品体系不够健全，投研能力不够。在基础产品方面，普遍存在产品同质化、简单化的问题。在资产配置方面，风险收益特征比较模糊，与投资人需求匹配度不够。在量化对冲多资产配置等方面，还缺乏能全周期的产品。

他强调，产品适当性是资产管理的核心问题，要让投资人在风险识别能力和风险承担范围内购买产品，中国资管业最主要的是面向社会大众，服务大众投资人，所以必须加强投资人的教育保护工作、服务工作。

他指出，现在公募、私募、银行、信托等各种理财产品很多，但是还没有建立起统一的监管准则和行业标准，证监会正抓紧制订金融机构资管业务的统一规则和私募基金管理条例，逐步建立统一的资管行业监管标准。

他并指出，证监会鼓励有条件的私募机构发展公募，支持专业人士发起设立公募基金，鼓励基金公司引进产业基金、个人基金，推动所有制改革，发展多元化的股权结构。支持基金公司实施股权激励，建立事业部制，建立年薪制度等等，完善长效的激励约束机制。 他并称，证监会鼓励各类金融机构设立专业的资产管理机构，从事新的投资品种和投资标的，积极推动天使投资、创业投资的发展，进一步扩大外包服务的范围。 他透露，证监会正会同相关部门推动建立资产管理行业一个征信透明、统一完备的税务体系，在行业的产业链上为天使投资、创业投资者营造更加良好的环境，也在推动建立有利于个人养老账户体系的税收制度。 他要求资产管理机构要抓住移动互联的战略性机遇，注重互联网金融。证监会将进一步明确投资顾问的法律定位和业务范围，鼓励证券公司等展开投资顾问服务。

最新数据显示，证监会监管旗下的公募基金、私募基金、券商直管、期货直管等经过快速扩张，规模已经超过30.78万亿元人民币，占资管行业规模的45%以上。