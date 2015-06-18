版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 14:12 BJT

新兴汇市：美联储温和立场扶助亚币，资金流入推升台币至两周高位

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.97 123.43 +0.37 -2.69 119.66

坡元 1.3338 1.3360 +0.16 -0.58 1.3260

台币 30.800 31.261 +1.50 +2.98 31.718

韩元 1106.14 1117.90 +1.06 -0.62 1099.30

泰铢 33.63 33.72 +0.27 -2.17 32.90

菲律宾披索 45.01 45.18 +0.38 -0.64 44.72

印尼卢比 13320.00 13365.00 +0.34 -7.06 12380.00

印度卢比 63.86 64.11 +0.39 -1.30 63.03

马币 3.7145 3.7580 +1.17 -5.87 3.4965

人民币 6.2081 6.2096 +0.02 -0.07 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 郑茵/张若琪 审校 高琦/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐