新兴汇市：美联储温和立场扶助亚币，资金流入推升台币至两周高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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印尼卢比 13320.00 13365.00 +0.34 -7.06 12380.00
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马币 3.7145 3.7580 +1.17 -5.87 3.4965
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(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵/张若琪 审校 高琦/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”