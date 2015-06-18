《汇市简讯》欧洲盘初：美联储会议后美元普遍下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆下跌0.42%，欧元/美元上升0.26%，新西兰元/美元下挫1.23%，澳元/新西兰元涨0.99%
* 日经指数下滑1.11%，恒生指数微跌0.08%，沪综指跌1.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.26%
* 美元/韩元下跌1.06%，10年期美债收益率报2.2682%，两年期美债收益率报0.6371%，布兰特原油下滑0.27%
* 新西兰第一季GDP增长明显放缓，为7月央行降息埋下伏笔
* 中国5月全国房价转升确立楼市回暖，分化加剧地方扶持仍可期
(完)
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(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”