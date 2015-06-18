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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储会议后美元普遍下跌

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* 美元/日圆下跌0.42%，欧元/美元上升0.26%，新西兰元/美元下挫1.23%，澳元/新西兰元涨0.99%

* 日经指数下滑1.11%，恒生指数微跌0.08%，沪综指跌1.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.26%

* 美元/韩元下跌1.06%，10年期美债收益率报2.2682%，两年期美债收益率报0.6371%，布兰特原油下滑0.27%

* 新西兰第一季GDP增长明显放缓，为7月央行降息埋下伏笔

* 中国5月全国房价转升确立楼市回暖，分化加剧地方扶持仍可期

(完)

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(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)

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