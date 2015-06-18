《汇市简讯》欧元兑美元走软，支撑位在10日移动均线

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0603GMT * 欧元/美元欧洲盘初在1.1387美元下方徘徊，并已脱离盘中高点 * 位于1.1277美元的10日移动均线为支撑位。周三低点为1.1206美元 * 今日可能出现挤仓，基本趋势依然偏空 * 卖单在1.1450美元，目标为1.1100下方 * 关键支撑位在1.1151美元，为6月12日低点，同时也是21日移动均 线位置 * 技术图表(link.reuters.com/bar84w) (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。