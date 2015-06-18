《汇市简讯》欧元兑美元走软，支撑位在10日移动均线

0603GMT * 欧元/美元欧洲盘初在1.1387美元下方徘徊，并已脱离盘中高点 * 位于1.1277美元的10日移动均线为支撑位。周三低点为1.1206美元 * 今日可能出现挤仓，基本趋势依然偏空 * 卖单在1.1450美元，目标为1.1100下方 * 关键支撑位在1.1151美元，为6月12日低点，同时也是21日移动均 线位置 * 技术图表(link.reuters.com/bar84w) (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)