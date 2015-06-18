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市场报道 | 2015年 6月 18日 星期四 14:32 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元走软，支撑位在10日移动均线

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    * 欧元/美元欧洲盘初在1.1387美元下方徘徊，并已脱离盘中高点
    
    * 位于1.1277美元的10日移动均线为支撑位。周三低点为1.1206美元
    
    * 今日可能出现挤仓，基本趋势依然偏空
    
    * 卖单在1.1450美元，目标为1.1100下方
    
    * 关键支撑位在1.1151美元，为6月12日低点，同时也是21日移动均
线位置
    * 技术图表(link.reuters.com/bar84w)     (完)
  
 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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